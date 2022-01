Omicron: Justin Trudeau tiendra une réunion avec les premiers ministres

Le premier ministre Justin Trudeau tiendra une autre téléconférence avec les premiers ministres des provinces et des territoires la semaine prochaine afin de discuter des efforts déployés par les gouvernements pour réduire les conséquences sanitaires, économiques et sociales causées par le variant Omicron.

C’est ce qu’indique un communiqué du Cabinet du premier ministre qui résume la conversation qu’a eue Justin Trudeau avec le premier ministre de la Colombie−Britannique mardi. Le premier ministre John Horgan est le président du Conseil de la fédération.

Le cabinet du premier ministre (CPM) a également indiqué que Justin Trudeau et John Horgan ont discuté du «Transfert canadien en matière de santé et ont convenu de poursuivre les discussions avec tous les gouvernements provinciaux et territoriaux pour s’assurer que les Canadiens sont soutenus par des systèmes de santé efficaces.»

Les cas de COVID−19 ont augmenté à travers le pays, car le variant Omicron facilement transmissible a forcé l’annulation de l’apprentissage en classe et a provoqué le retour de plusieurs restrictions sanitaires à travers le pays.

Le CPM a indiqué que Justin Trudeau et John Horgan ont également discuté des efforts de reconstruction de la Colombie−Britannique après que les inondations historiques de la fin novembre qui ont forcé des milliers de personnes à quitter leurs maisons et détruit des autoroutes.

La région de Sumas Prairie, responsable d’une grande partie de la production agricole de la Colombie−Britannique, a été particulièrement touchée, des milliers d’animaux de ferme sont morts dans ce secteur lors des inondations.