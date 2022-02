Maxime Bernier plaidera non coupable aux accusations portées contre lui au Manitoba

Un avocat du chef du Parti populaire du Canada a indiqué que Maxime Bernier plaiderait non coupable aux accusations de violation des restrictions liées à la COVID−19.

Alex Steigerwald a déclaré mardi au tribunal au Manitoba que lui et un procureur de la Couronne travaillaient sur des dates de procès, mais aucune date n’a été fixée jusqu’à présent.

L’affaire est également transférée à Winnipeg depuis le village de Saint−Pierre−Jolys parce que les salles d’audience de la capitale provinciale sont plus grandes et que plus de dates sont disponibles.

M. Bernier a été arrêté en juin dernier et accusé d’avoir dépassé les limites de rassemblement public et d’avoir enfreint l’obligation du Manitoba de s’isoler à son entrée dans la province.

M. Bernier entamait alors une tournée de trois jours au Manitoba et a été arrêté après des rassemblements dans des communautés rurales au sud de Winnipeg.

Un porte−parole du Parti populaire a qualifié l’arrestation de répression politique.