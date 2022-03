Le député Richard Lehoux donne son appui à Jean Charest

Au lendemain du lancement officiel de Jean Charest comme candidat à la course à la direction du Parti conservateur du Canada, le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé qu'il lui donnait son appui.

M. Lehoux a pris cette décision après avoir discuté avec plusieurs membres de son association de comté pour entendre leurs points de vue sur la course, a-t-il précisé.

« Les membres veulent que le prochain chef soit progressiste, rassembleur et expérimenté. De plus, ils veulent quelqu’un qui connait bien le Québec ainsi que les régions et qui pourra appuyer toute démarche qui aidera au mieux-être de la Beauce. À mon avis, M. Charest est l’homme tout désigné pour le poste et le sera tout autant pour diriger le PCC vers la victoire aux prochaines élections », a-t-il déclaré par voie de communiqué de presse.

M. Lehoux est confiant que M. Charest ralliera les membres du parti. Déjà, l’engouement suscité par l’annonce, qui a été faite hier par M. Charest à Calgary en Alberta, a augmenté le nombre de ventes de cartes d’adhésion au PCC.

Rappelons que le prochain chef du Parti conservateur du Canada sera connu le 10 septembre prochain.