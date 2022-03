Québec dit vouloir tisser des liens avec la francophonie canadienne

Le gouvernement fédéral pourrait se retrouver avec des milliards de plus de marge de manœuvre pour des dépenses grâce à la montée des prix du pétrole qui, selon des experts, pourrait réduire le déficit ou donner aux libéraux la possibilité de financer une multitude de promesses de campagne. C’est une position similaire à celle dans laquelle les libéraux se sont retrouvés en décembre dernier lorsqu’une situation économique plus rose a donné au gouvernement 38,5 milliards $ de marge de dépenses supplémentaire, qui a été rapidement engloutie par 28,4 milliards $ de dépenses nouvelles et promises précédemment.