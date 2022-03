Le Canada veut que la Russie soit expulsée du G20

Le député de Beauce-Nord a bel et bien l'intention de solliciter un second mandat en vue du scrutin provincial du 3 octobre prochain. « Ma plateforme électorale sera le bilan de ce que j'ai fait au cours des quatre dernières années dans le comté. Ce sera aux électrices et aux électeurs de décider s'ils veulent renouveler leur confiance à mon égard » a fait savoir Luc Provençal lors d'un entretien avec EnBeauce.com.