Le budget sera le premier test important de l'entente libérale-néo-démocrate

Le NPD gardera un œil vigilant sur le prochain budget fédéral afin de vérifier si le gouvernement libéral respectera ses engagements de dépenses qu’il a contactés dans l’entente récente conclue entre les deux partis.

Le porte−parole néo−démocrate en matière des finances, Daniel Blaikie, a déclaré que ce budget sera le premier test important du pacte conclu entre le NPD et les libéraux pour permettre au gouvernement de Justin Trudeau d’aller jusqu’au bout de son mandat.

Les libéraux ont promis d’y inclure plusieurs mesures défendues par le NPD.

M. Blaikie affirme que le NPD souhaite voir plusieurs éléments−clés de l’entente, notamment le supplément unique de 500 $ à l’Allocation canadienne d’aide au logement et un nouveau programme de soins dentaires, dans ce budget.

Le NPD espère que le budget comprendra aussi un plus grand financement pour le logement des Autochtones et l’imposition d’une surtaxe sur les bénéfices des institutions bancaires et des compagnies d’assurance.

M. Blaikie a reconnu que son parti serait déçu si le gouvernement ne mettait pas en œuvre plus de moyens de générer des revenus et mesures fiscales plus justes.

La présentation du budget est prévue pour mardi.