Richard Lehoux invite les citoyens à «Un café avec votre député»

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, va à la rencontre des citoyens de la circonscription avec deux événements spéciaux intitulés Un café avec votre député.

Les Beauceronnes et les Beaucerons pourront ainsi venir discuter des enjeux qui les touchent autour d’un café et quelques pâtisseries. Ces rencontres se tiendront dans les bureaux de circonscription à Sainte-Marie et à Saint-Georges L’activité se veut également une façon originale d’inaugurer ses bureaux.

« J’ai ouvert mes bureaux quelques semaines avant que la pandémie nous frappe de plein fouet et que le pays soit mis sur pause. Maintenant que la situation s’améliore, je suis bien content de partager mes espaces avec les gens qui viendront me voir », a signalé M. Lehoux

Un café avec votre député se tiendra le mercredi 25 mai de 9 h à 11 h au 250, boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie, ainsi que le jeudi 26 mai de 9 h à 11 h au 9006, boulevard Lacroix à Saint-Georges.