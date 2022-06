Le député Samuel Poulin dresse le bilan de la dernière session parlementaire

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se dit heureux et fier du bilan qu’il dresse de la dernière session parlementaire qui prendra fin dans quelques jours à l'Assemblée nationale.

Il en a fait le détail lors d’une rencontre à son bureau, avec les médias de la région, ce mardi après-midi. Il a également annoncé sa nouvelle tournée des 24 municipalités de sa circonscription au cours de la période estivale.

« Je veux revoir les organismes communautaires, les entreprises, je veux aller m'asseoir avec des gens. Donc pas de vacances, on sera sur le terrain tout au long de l’été », a-t-il précisé.

Au cours de la récente session parlementaire, le député note la concrétisation de plusieurs nouveaux projets dans Beauce-Sud. Voici un résumé :

L’annonce de 4 nouveaux CPE à Notre-Dame-des-Pins, Saint-Honoré, Saint-Prosper et La Guadeloupe qui offriront 161 nouvelles places d’ici 12 mois.

La rénovation du département de médecine nucléaire à l’Hôpital de Saint-Georges.

L’annonce de la première analyse de circulation est-ouest à Saint-Georges dont l’appel d’offres sera lancé dans les prochaines semaines.

La rénovation en profondeur de l’école primaire de Saint-Benjamin.

Internet haute vitesse : Signature d’une entente historique avec Sogetel pour Saint-Évariste et La Guadeloupe.

Aide financière pour le projet Maison Héritage Abénaki à Saint-Prosper afin d’offrir des logements sociaux à nos aînés du secteur. Les travaux devraient commencer fin 2022-début 2023.

L’aide financière pour l’agrandissement de Moisson Beauce.

Le lancement des travaux pour la réhabilitation du pont patrimonial Perrault qui devrait être accessible fin 2022.

La relocalisation du bureau de la SAAQ à Place Centre-Ville.

Le lancement des travaux de la première Aire ouverte (clinique) pour les jeunes 12-25 ans qui ouvrira à l'automne 2022. Celle-ci emploie de nouveaux diplômés: un psychoéducateur, une technicienne en travail social, un éducateur, une spécialiste en activité clinique, un organisateur communautaire et une agente administrative. Il reste un poste d'infirmière et un d'agent en relation humaine.

L’aide financière à plusieurs entreprises du comté pour l’automatisation, dont Dulvatex et Altrum.

L’agrandissement du Cégep Beauce-Appalaches via la section MÉCANIUM pour appuyer l’automatisation de nos petites et moyennes entreprises.

Le dévoilement des projets pour la revitalisation du centre-ville de Saint-Georges (aide de 900 000$).

Aide financière pour 9 nouveaux projets d'infrastructures sportives et récréatives dans différentes municipalités.

Le lancement de l’appel d’offres pour la route 108 à Saint-Évariste.

Aide financière pour un nouveau chalet d’accueil au Grand Morne de Sainte-Clotilde.

Aide financière pour de nombreuses routes locales, notamment à Saint-Honoré, Saint-Georges, Saint-Martin, Notre-Dame-des-Pins et Saint-Simon.

434M$ d’investissement sur les routes en Chaudière-Appalaches, dont une dizaine de chantiers dans Beauce-Sud.

Aide financière pour la rénovation de l’Adoberge à Saint-Georges.

Aide financière importante pour de nombreux festivals, notamment le Festival beauceron de l’Érable, le Solstice Festival et le cardiothon de la Fondation du cœur.

Bilan du mandat 2018-2022 dans Beauce-Sud

Le député note également plusieurs projets majeurs de ses réalisations au cours des quatre dernières années qui sont présentement en chantier :

Construction du Complexe multisport. Ouverture prévue d’ici la fin de l’année 2022.

Prolongement de l’autoroute 73 en cours. Autorisation des propriétaires de terrains pour le choix du tracé.

Construction de la Maison des Aînés à Saint-Martin dont une visite de chantier est prévue pour les médias au cours de l’été et l’ouverture d’ici la fin de l’année 2022.

Ouverture de la Maison Gilles-Carle pour les proches aidants, et ce, à pleine capacité.

Inauguration de la rénovation du CHSLD de Saint-Prosper, le 16 juin prochain.

De nombreux chantiers routiers se tiendront à l’été 2022 et 2023.

Sur le plan national :

Aide financière exceptionnelle pour faire face au coût de la vie. Jusqu’à 1400$ par couple en aide combinée en janvier et avril.

Hausse du crédit d’impôt pour l’accès à une première propriété.

Instauration du bracelet anti-rapprochement dans un contexte de violence conjugale.

L’adoption du projet 96 sur la langue française.

Remboursement des frais pour fécondation in vitro où notre bureau a accompagné de nombreuses familles.

En ce qui concerne le bilan de ce mandat, Samuel Poulin estime que le plus important a été de respecter ses promesses notamment avec la construction du complexe multisport, de l’argent gardé pour le prolongement de l’Autoroute 73 et de son investissement dans les plus petites municipalités. « J’ai toujours souhaité ne pas être que le député de Saint-Georges, mais être le député des 24 municipalités. Je voulais m’occuper autant de Saint-Ludger que de Saint-Éphrem ou de Saint-Georges. Je pense avoir réussi à être présent. »

Ce dont il est le plus fier, c'est justement d’avoir réussi à obtenir un complexe multisport ainsi que le prolongement de l’autoroute, mais aussi une maison des aînés en quatre ans, dont deux en pandémie.

Par rapport à la pandémie, il reste convaincu d’avoir fait de son mieux, tout comme le gouvernement. « Qui aurait fait mieux et comment ? », questionne-t-il. Rappelons que Samuel Poulin et son bureau ont été la cible de nombreux messages haineux au temps des mesures sanitaires en Beauce. Selon lui, personne n’a eu du fun à gérer la pandémie. « On oublie trop souvent que c’était une pandémie mondiale et que les décisions prises par la santé publique étaient difficiles. Je voulais éviter que les femmes doivent accoucher à Québec parce qu'il y avait trop de COVID-19 sur les étages (de l'hôpital Saint-Georges). Je voulais éviter que les accidents voiture ne puissent pas être servis à Saint-Georges. » Il a d’ailleurs précisé que cette dure période ne l’a pas empêché de remplir ses objectifs.

Son programme électoral devrait être annoncé à la fin de l’été, « mais ça tournera beaucoup autour de la santé et de l’économie. »