Richard Lehoux présente son bilan de la dernière session parlementaire 

Le député de Beauce, Richard Lehoux, revient sur la session parlementaire qui s’est terminée jeudi à la Chambre des communes à Ottawa.

Tout au long de cette session et accompagné de ses collègues conservateurs, M. Lehoux a mis de la pression sur le gouvernement afin qu’il rende des comptes notamment sur l’inflation, la hausse vertigineuse du prix de l’essence, la montée en flèche des prix du logement et, dernièrement, sur le cafouillage du traitement des demandes de passeports. Les conservateurs ont également présenté plusieurs motions pour mettre fin aux mandats fédéraux de vaccins et aux mesures liées à la COVID-19, notamment dans les aéroports.

En comité national de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, le député de Beauce a pu faire avancer plusieurs dossiers dont les producteurs de la circonscription lui ont fait part, entre autres sur l’étiquetage sur le devant des emballages de bœuf et de porc. Il a aussi aidé à remettre des rapports augouvernement sur la capacité de transformation et le renforcement des chaînes d'approvisionnement à travers le pays, en plus de pouvoir interroger la ministre de l'Agriculture sur la main-d'œuvre, l'immigration ciblée et le tarif injuste de 35% imposé par le gouvernement sur les fertilisants importés.

Le député a également secondé le projet de loi C-275 déposé par son collègue de Foothills, John Barlow, qui aiderait à protéger la biosécurité dans les exploitations agricoles en augmentant les pénalités pour ceux qui entrent par effraction.

Du côté du comité sur les Langues officielles, M. Lehoux a pu s’entretenir avec différents intervenants. Le comité a également réalisé des rapports sur l'immigration francophone et sur la protection de la langue française à travers le Canada. Il a aussi poursuivi l'étude du projet de loi C-13 modifiant la Loi sur les langues officielles qui n'a pas été mise à jour depuis 50 ans.

En Chambre, Richard Lehoux a pu poser 28 questions sur différents sujets dont la pénurie de main d’œuvre, les services cellulaires déficients en région, les passeports et l’agriculture. Il a également fait quatre déclarations devant l’ensemble de la Chambre, ainsi que cinq discours sur divers sujets dont le discours du Trône et le budget 2022. Le député a profité de ses semaines en circonscription pour participer à une multitude d’activités organisées en Beauce. Notons également l’inauguration des locaux de circonscription en mai avec l’activité Un café avec votre député.

« Le retour en Chambre en présentiel a été bénéfique pour tous mes collègues. Les ministres de l’actuel gouvernement ne pouvaient plus se cacher derrière un écran et d’une connexion Internet intermittente. Je suis fier d’avoir pu jouer le rôle d’opposition officielle en compagnie de mes collègues afin que ce gouvernement Néo-libéral soit imputable de leurs décisions », a indiqué l'élu fédéral dans le communiqué de presse dressant son bilan.

Comme à son habitude, M. Lehoux parcourra la circonscription cet été pour aller à la rencontre des citoyens.