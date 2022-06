COVID-19 : profiter de son été, mais en restant prudent

Aujourd’hui, le directeur de la Santé publique, Dr Luc Boileau a tenu une conférence de presse pour faire le point sur la situation épidémiologique de la COVID-19 au Québec.

Rappelons que la dernière fois qu'il avait fait le point remontait au 11 mai. Il avait annoncé qu’il n’y aurait plus de rencontre hebdomadaire. Il avait mentionné que si la situation évoluait, il allait refaire une conférence de presse.

C’est pour cette raison que le directeur de la Santé publique s’est présenté devant les médias. Il a fait savoir que plusieurs indicateurs sont à la hausse dont la transmission, le nombre d’éclosions, la remontée des cas et des hospitalisations et du nombre d’employés de la santé absents en raison du virus.

La situation n’a rien avoir avec celle connue en décembre et en janvier, mais avec l’été, les vacances des travailleurs de la santé en plus des absences augmentent la surcharge dans le réseau.

Cette augmentation s’explique en partie par l’arrivée de nouveaux variants. D’ailleurs, M.Boileau ajoute que les trois-quarts des cas positifs le sont en raison de ces variants.

Également, il y a de plus en plus de Québécois qui le contractent à nouveau même si cela ne fait que quelques semaines.

La Santé publique s’attendait à ces augmentations avec le relâchement des mesures et l’arrivée de la belle saison, mais pas aussi hâtivement. Le virus est de en plus virulent se transmettant plus facilement et rapidement.

Luc Boileau comprend que les gens ont envie de passer à autre chose, de profiter de l’été, de voir des gens et se rassemblait après ces deux années difficiles, mais il désire que les gens prennent conscience que le virus n’a pas disparu.

Les experts estiment que la hausse de ces indicateurs va continuer durant les prochaines semaines, mais que la baisse suivra après. Elle risque de reprendre à l'automne avec le retour au travail et en classe, mais le Dr Boileau ne s'avance pas si des mesures sanitaires obligatoires seraient de retour.

Recommandations

Il est recommandé de continuer à suivre les règles de prudence avec la distanciation et l’isolement en cas de présence de symptôme ou de test positif.

Les personnes à risque devraient porter le masque et éviter les grands rassemblements. De plus, il est toujours possible d’avoir une dose de rappel, trois mois après la dernière dose du vaccin. Si ces gens souhaitent voir du monde, ils devraient le faire à l’extérieur et non dans un milieu clos.

La dernière mesure sanitaire qui a été retirée concerne le port du masque dans les transports en commun et c’était le 18 juin.

Toutefois, les citoyens sont dans l’obligation de continuer à le porter dans les centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés (excluant les hôpitaux psychiatriques), un CHSLD (public ou privé), un CLSC, une clinique médicale où exerce un médecin, une infirmière ou une infirmière auxiliaire (excluant les lieux où sont offerts exclusivement des services de santé mentale).