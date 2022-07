Quatre années «rentables» pour Beauce-Nord, estime le député Luc Provençal

Même s'il ne détenait pas de titre de ministre au sein du gouvernement Legault, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, estime avoir livré la marchandise durant son premier mandat d'élu qui s'achève.

« Ça été quatre ans rentables pour le comté de Beauce-Nord, a-t-il déclaré aux journalistes de la région lors d'une conférence de presse tenue ce matin à son bureau de Sainte-Marie. On a progressé plus que jamais. »

Cela s'est concrétisé par plus de 400 M$ en apport financier des différents ministères dans les communautés, a-t-il rappelé.

Ces sommes ont atteint 95 M$ pour le municipal (dont le bâtiment administratif de la MRC Nouvelle-Beauce, le réaménagement du terrain des loisirs à Saints-Anges, les travaux d’infrastructures d’eau à Saint-Lambert-de-Lauzon, la construction de deux bâtiments municipaux à Saint-Joseph-des-Érables, le nouveau lien cyclable entre Scott et Saint-Anselme, les 120 nouveaux logements en RPA à Saint-Bernard, Tring-Jonction, Vallée-Jonction, Saint-Isidore, St-Lambert-de-Lauzon et Saint-Elzéar, le prolongement du réseau de gaz naturel à Vallée-Jonction et Saint-Elzéar); 106 $ en éducation (dont le nouveau campus Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches, l'école Maribel 2.0 à Sainte-Marie, l'école l'Accueil de Scott, le bâtiment administratif du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, les 380 nouvelles places subventionnées en CPE à Beauceville, Sainte-Marie, Saint-Jules, Scott et Sainte-Hénédine); 35 M$ en transport, qui sont en plus des investissements routiers de la programmation annuelle de la direction territoriale du MTQ depuis quatre ans; 3,3 M$ en culture, communication et patrimoine (dont presbytère et église Saint-Joseph-de-Beauce, déploiement Internet haute vitesse dans les MRC Robert-Cliche et MRC Nouvelle-Beauce) et 3,6 M$ en tourisme (dont le bâtiment « O Sommet » du Village Aventuria à Saint-Jules, la Véloroute de la Chaudière en MRC Robert-Cliche).

Il évalue avoir répondu à 90% de la liste des demandes formulées par les maires de Beauce-Nord en début de mandat.

Le député beauceron a également rappelé que les citoyens et les commerçants ont reçu plus de 120 M$ en indemnisation du gouvernement, majoritairement via l’allocation de départ, suite à l’inondation historique du printemps 2019. D'ailleurs, plus de 1 000 bâtiments ont démolis sur le territoire, ce qui en fait la circonscription la plus affectée en la matière de tout le Québec.

COVID-19 et campagne électorale

Luc Provençal a particulièrement trouvé « difficiles » les deux années de COVID-19, surtout les reproches adressés régulièrement par des citoyens sur la gestion de la pandémie, avec une désinformation galopante.

Il a été victime de menaces et même les membres de sa famille, ce qu'il ne pouvait tolérer. Lui-même a attrapé le virus malgré toutes les précautions et la vaccination et il a mis plusieurs mois à s'en remettre, tout en demeurant actif.

Enfin, il entreprendra la campagne électorale en vue du scrutin du 3 octobre « comme si j'étais en dernière position » dans les intentions de vote, avec comme règle de ne faire aucun annonce gouvernementale dans le comté « par respect pour le processus démocratique. »

À l'heure actuelle, le seul véritable adversaire du caquiste dans Beauce-Nord est le porte-couleurs du Parti conservateur du Québec, Olivier Dumais, qui est maire de Saint-Lambert-de-Lauzon.

C'est ce soir que le Parti libéral confirmera la candidature de Clermont Rouleau. À quelques semaines du scrutin, ni le Parti Québécois ni Québec solidaire n'ont pour l'instant donné signe de vie quant à d'éventuelles candidatures pour Beauce-Nord.

« De plus, nous avons consenti 29M$ pour la relocalisation de l’école primaire de Scott, sans oublier les sommes pour les nouveaux bâtiments administratifs de la MRC Nouvelle-Beauce et du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin », ajoute-t-il.

Cette catastrophe a certes contribué à l’obtention des autorisations nécessaires au développement de nouveaux secteurs résidentiel et industriel à Sainte-Marie.

M. Provençal est heureux de constater que la plupart de ses engagements de la campagne 2018 sont réalisés ou le seront bientôt. Notamment :

Comme simple député ça me laissait du temps pour préparer mes dossiers »

à 90% des demandes

« Beauce-Nord a progressé plus que jamais » - Luc Provençal

Sainte-Marie, 20 juillet 2022 : C’est avec le sentiment du devoir accompli que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, dresse le bilan de son 1er mandat et va s’en dire, en sollicite un second auprès des Beaucerons le 3 octobre prochain pour faire cheminer de nombreux autres dossiers et projets locaux.

« La circonscription a bénéficié de généreux investissements de notre gouvernement », mentionne le député. Que ce soit en éducation, tourisme, loisirs, culture, patrimoine, auprès de nos citoyens, municipalités, organismes, commerces et entreprises, nous estimons à plus de 400M$* l’apport des différents ministères dans nos communautés.

Investissement au centre de transbordement ferroviaire à Saint-Lambert-de-Lauzon

Depuis octobre 2018, via le programme « Soutien à l’action bénévole », un montant record de 640 000$ a été distribué aux différentes organisations (OBNL) de Beauce-Nord. « Nos organismes communautaires ont eu besoin plus que jamais de notre support et le gouvernement a répondu à l’appel », souligne M. Provençal.

Présent aussi auprès de nos commerces et entreprises avec un soutien de 4M$ (via « PAUPME » administré par Développement économique Nouvelle-Beauce et Beauce-Centre économique) au plus fort de la pandémie, ainsi que des écoliers et étudiants avec l’instauration depuis deux ans des « bourses du député » pour les finissants.

Le député beauceron tient également à rappeler que les citoyens et commerçants ont reçu plus de 120M$ en indemnisation du gouvernement, majoritairement via l’allocation de départ, suite à l’inondation historique du printemps 2019.

« De plus, nous avons consenti 29M$ pour la relocalisation de l’école primaire de Scott, sans oublier les sommes pour les nouveaux bâtiments administratifs de la MRC Nouvelle-Beauce et du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin », ajoute-t-il.

Cette catastrophe a certes contribué à l’obtention des autorisations nécessaires au développement de nouveaux secteurs résidentiel et industriel à Sainte-Marie.

Du point de vue national, rappelons rapidement ces quelques mesures qui ont un impact direct sur votre portefeuille :

Importante diminution de la taxe scolaire

Bonification de la prestation de soutien pour enfant

Retour au tarif unique en service de garde subventionné et augmentation du crédit d’impôt si non subventionné

Programmes pédagogiques particuliers dans les écoles publiques secondaires : Les premiers 200$ maintenant assumés par les écoles

Limitation des tarifs de stationnement dans les hôpitaux

Réduction des frais de permis de conduire, de chasse…

Remboursement de l’achat de lunettes pour les enfants

« À l’aube des vacances de la construction, période où mon bureau sera fermé, je profite de l’occasion pour souhaiter un bel été aux citoyens et familles de Beauce-Nord et tiens à remercier mes employés en comté qui, bien qu’ayant de nombreuses années d’expérience, viennent de vivre un premier mandat au sein du gouvernement, mandat ponctué de nombreux défis » conclut M. Provençal

-30-

*Note : Le montant de 400M$ estimé ci-haut ne comprend pas :

Les investissements routiers via la programmation annuelle de la direction territoriale du MTQ depuis 4 ans

Les investissements par le MTQ sur le réseau ferroviaire pour la réhabilitation du CFQC (Charny-Thetford) depuis 4 ans

Les investissements en lien avec le déploiement des 380 nouvelles places en CPE

Les aides financières aux municipalités via les volets PPA-CE et PA-ES du PAVL (MTQ)

– 30 –

Sainte-Marie, le 19 juillet 2022 –Le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse où il présentera son bilan 2018-2022.

Date : Mercredi 20 juillet 2022

Heure : 10 h 30

Lieu : Salle de conférence du bureau de circonscription (452, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie QC G6E 1M1)

Les personnes qui souhaitent assister à l’événement doivent confirmer leur présence au préalable, en répondant à ce courriel, avant 9 h 30, le 20 juillet 2022.

Merci,

Stéphane

Stéphane Brown | Attaché politique, attaché de presse, gestionnaire des médias sociaux