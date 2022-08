Redécoupage des circonscriptions fédérales: pas de changement pour la Beauce

Les propositions de redécoupage des circonscriptions fédérales, qui viennent d'être rendues publiques, n'affecteront pas le territoire du comté de Beauce.

Par contre, les limites des comtés voisins pourraient être modifiées.

C'est le cas de la circonscription de Mégantic-L’Érable qu'on propose d'agrandir en absorbant des municipalités du comté de Lévis—Lotbinière (Dosquet, Saint-Agapit, Saint-Gilles, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Sylvestre, Sainte-Agathe-de-Lotbinière ainsi que la paroisse de Saint-Narcisse-de-Beaurivage) et de Richmond-Arthabaska (Daveluyville, Maddington Falls et Saint-Louis-de-Blandford). Cela porterait la population de la circonscription à plus de 105 000 habitants.

Le comté de Lévis—Lotbinière reprendrait le territoire «perdu» aux mains de Mégantic—L'Érable en absorbant une portion de Bellechasse—Les Etchemins—Lévis comprenant Saint-Henri-de-Lévis, Carrier Jonction, Domaine des Îles, D'Artagnan et Blouin.

Le redécoupage, tel que proposé par l'organisme fédéral, ferait augmenter le nombre de sièges à la Chambre des communes de 338 à 343. Le Québec conserverait ses 78 circonscriptions avec la suppression d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia dans l’Est-du-Québec et la création d'une nouvelle circonscription dans les Laurentides (Les Pays-d’en-Haut).

Des audiences publiques à ce sujet se tiendront partout à travers le Québec en septembre et octobre.

Rappelons que la Constitution du Canada impose un examen des limites des circonscriptions, après chaque recensement décennal, afin de refléter les changements et les mouvements de la population. L’objectif est que les citoyens aient sensiblement le même poids politique, peu importe où ils demeurent au pays. Notons que la circonscription de Beauce compte 111 034 résidents.

Le processus actuel a commencé en 2021 et l’entrée en vigueur des nouvelles limites a été fixée au plus tôt en avril 2024.