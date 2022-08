Le matériel électoral envoyé dès aujourd'hui dans les 125 circonscriptions

Le matériel électoral à être utilisé lors des élections provinciales prévues au Québec le 3 octobre prochain sera distribué dans les 125 circonscriptions à compter de ce lundi.

Élections Québec précise que des véhicules quitteront pendant la matinée le Centre de distribution Roger-Lefrançois, à Québec, afin de se diriger vers les circonscriptions québécoises.

Au total, 910 palettes de matériel seront acheminées dans 40 remorques et 20 camions au cours de la semaine. Il s’agit notamment d’urnes, d’isoloirs, de documents d’information et de matériel bureautique et informatique.

D’autre part, Élections Québec invite toutes les femmes et les hommes qui souhaiteraient participer au bon déroulement des prochaines élections provinciales et qui seront disponibles pendant la période électorale ou le jour des élections à soumettre leur candidature pour travailler.

Cette année, pour la première fois, les jeunes Québécois âgés de 16 et 17 ans pourront travailler aux élections. Élections Québec estime qu’il s’agira d’une belle occasion pour eux de se familiariser de près avec le processus électoral avant d’obtenir un droit de vote.

Les principaux postes à pourvoir dans les circonscriptions sont ceux d’agent réviseur, de scrutateur, se préposé à l’information ou au maintien de l’ordre, de scrutateur, de secrétaire et de membre de la table de vérification de l’identité des électeurs.

Élections Québec annonce que les salaires horaires versés varieront entre 15,68 $ et 27,92 $ et que toutes les formations nécessaires à l’emploi seront payées.

La Presse Canadienne