Les députés de Beauce assermentés pour un deuxième mandat

C'est hier, au Salon rouge de l'Assemblée nationale du Québec, que les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin, ont été assermentés pour un 2e mandat de quatre ans dans leurs circonscriptions respectives.

Les deux porte-couleurs de la Coalition Avenir Québec (CAQ) l'ont emporté de justesse devant les candidats du Parti conservateur du Québec, lors du scrutin du 3 octobre, avec de minces majorités de 202 voix pour Beauce-Nord et de 425 votes dans le comté voisin.

« C'est un réel honneur d'être de nouveau l'un des 125 élus à représenter 8 millions de Québécois. Au delà de toutes les fonctions parlementaires que j'ai reçu ou qui me seront confiées, le rôle de député demeure le plus important. (...) Fort de milliers de votes, de tous les âges et de partout dans Beauce-Sud, sachez que je suis le député de TOUS les Beaucerons. Un privilège que j'accepte avec humilité et que j'honore à tous les jours », a écrit Samuel Poulin sur sa page Facebook, signalant aussi avoir eu, pendant la cérémonie, une pensée très particulière pour son père Bernard, décédé pendant la campagne électorale.

Quant à Luc Provençal, les jours précédents la cérémonie ont été marqués par une demande officielle de recomptage judiciaire de la part du PCQ, qui a finalement été déboutée par la cour, et le décès de son prédécesseur dans Beauce-Nord, André Spénard.

Demain, le premier ministre François Legault annoncera la composition de son cabinet ministériel. La région de Chaudière-Appalaches, qui est caquiste dans les sept circonscriptions, devrait, selon toute vraisemblance, compter au moins un élu comme ministre. Ce serait Bernard Drainville (Lévis), qui obtiendrait les Transports, selon des observateurs de la scène politique. On saura également si le député Samuel Poulin conservera son poste d'adjoint parlementaire du premier ministre au Secrétariat à la jeunesse.