Le gouvernement du Québec affiche un surplus budgétaire de 496 M$ d'avril à juillet

Les députés de Beauce-Nord et de Beauce-Sud, Luc Provençal et Samuel Poulin, n'ont pas accédé au cabinet ministériel du gouvernement de François Legault, dont la composition a été annoncée cet après-midi au Salon rouge de l'Assemblée nationale du Québec. C'est le député de Lévis et nouveau ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui est ...