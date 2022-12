Favoriser le vieillissement actif: 200 000 $ accordés dans Beauce-Nord

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, ainsi que le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, annoncent qu’un montant total de 200 000 $ est octroyé aux municipalités de Saints-Anges (100 000 $) et de Sainte-Marguerite (100 000 $) pour leurs projets respectifs visant à encourager la participation active des personnes aînées dans leur communauté.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre de l’appel de projets du « Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés » (PRIMADA), qui vise à soutenir des initiatives favorisant le vieillissement actif au sein de la communauté. Les dossiers admissibles concernent la réalisation de petits travaux d’infrastructures et d’aménagements venant combler les besoins des personnes aînées.

« Ce soutien financier vient offrir aux personnes aînées de ces deux municipalités, comme à l’ensemble de notre région, une meilleure qualité de vie. Je suis vraiment très heureux qu’un tel financement permette de concrétiser ces beaux projets. Je tiens d’ailleurs à remercier les personnes instigatrices de ces initiatives pour leur proactivité et leur réel engagement à favoriser le bien-être collectif », a souligné Luc Provençal.

Le projet de Saints-Anges consiste en l’aménagement d’un terrain de pétanque situé au parc de la rue des Érables. Les travaux incluent l’excavation et la préparation du terrain, l’aménagement d’un trottoir et de projecteurs ainsi que les travaux électriques. Ils comprennent également l’installation de mobilier urbain.

À Sainte-Marguerite, l’aide octroyée permettra la modernisation du centre communautaire, comprenant l’ajout de toilettes, dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite ainsi que la rénovation de la salle communautaire.

« À travers chaque projet soutenu par le PRIMADA, notre gouvernement réaffirme son engagement à aider les municipalités pour qu’elles offrent à leur population des espaces attractifs et dynamiques. Je suis très fière de nous voir appuyer ces initiatives qui répondent aux besoins des personnes aînées et qui contribuent à ce que nos milieux de vie soient favorables à leur épanouissement et à leur bien-être », d'ajouter Andrée Laforest.

Notons que depuis 2009, plus de 1 000 municipalités et MRC regroupant 93,5 % de la population québécoise ont réalisé ou entrepris une démarche Municipalité amie des aînés. Cette dernière vise l’adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en fonction d’une vie plus longue et plus active. Cette démarche applique le concept de vieillissement actif préconisé par l’Organisation mondiale de la santé en vue d’optimiser les possibilités de participation sociale, de vieillissement en santé et de création de milieux de vie sains, sécuritaires et accueillants pour les personnes aînées.