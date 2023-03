Le Québec va signer l’entente sur les transferts en santé avec le gouvernement fédéral, bien qu'il juge le financement «largement insuffisant», indiquent trois ministres du gouvernement Legault dans une lettre dont des extraits ont été obtenus par La Presse Canadienne.

Les besoins sont urgents dans le réseau de la santé québécois et «c'est pourquoi le Québec entend se prévaloir de sa part du financement fédéral proposé le 7 février dernier», écrivent dans leur lettre envoyée à Ottawa, vendredi, les ministres des Finances et de la Santé et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Les ministres Eric Girard, Christian Dubé et Jean-François Roberge soutiennent qu'ils s'assureront du respect des compétences du Québec en matière de santé.

Le premier ministre Justin Trudeau a présenté aux premiers ministres des provinces et territoires le mois dernier à Ottawa une offre globale de financement fédéral des soins de santé de 196 milliards $ sur 10 ans.

L'accord s'élève à 46 milliards $ supplémentaires d'Ottawa sur 10 ans, à condition que les provinces respectent certaines conditions sur la façon dont l'argent est dépensé.

Le premier ministre François Legault a obtenu seulement 1 milliard $ supplémentaire par an sur les 6 milliards $ qu'il espérait arracher au fédéral.

Ottawa a conclu graduellement des ententes bilatérales avec chacune des provinces. Mercredi, il ne restait plus qu'au Québec et aux trois territoires à s'entendre avec le gouvernement fédéral.

La Presse Canadienne