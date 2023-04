Près de 150 emplois d'été pour des jeunes Beaucerons seront financés par le fédéral

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a annoncé que 80 organismes de la circonscription ont été approuvés pour obtenir un financement dans le cadre du programme Emploi d’été Canada en 2023.

Ce sont donc 148 emplois qui seront en partie financés grâce au programme, permettant aux jeunes entre 15 et 30 ans d’obtenir une première expérience de travail. Les fonds investis par EÉC dans la circonscription sont de plus de 525 000$.

« Je suis très heureux que plusieurs organismes de la région puissent bénéficier de ce coup de pouce afin de les aider à embaucher des jeunes. De plus, cette expérience de travail sera assurément bénéfique à ceux-ci. Cependant, je déplore que le gouvernement Trudeau ait amputé de 31% les fonds disponibles au programme pour la Beauce comparativement à l’an dernier. Quand il s’agit de payer les jeunes à rester à la maison lors d’une pandémie, il y a de l’argent. Quand c’est pour leur donner un travail et, en même temps, aider des organismes, on coupe dans le service », a déclaré Richard Lehoux.

Les employeurs retenus par EÉC sont actuellement en train d’être contactés par Service Canada. Ceux-ci pourront embaucher les jeunes à compter du 24 avril.