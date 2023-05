Nouvelle-Beauce: un excédent de fonctionnement qui sourit au budget de la MRC

La MRC de la Nouvelle-Beauce officialise une stabilité dans son budget de 2022, en annonçant un excédent de fonctionnement à des fins fiscales d'une somme de 413 492$. Au sein d'une MRC, ces excédents sont essentiels et constituent la première ressource de l'investissement.

C'est dans la période de mai que les administrations présentent les budgets et réalisations de l'année précédente. Au cœur de ces excédents, la MRC est venue les justifier par six facteurs précis.

D'abord, des revenus supplémentaires ont été encaissés au service de mandataire de la Société de l’assurance automobile du Québec en raison d’un fort achalandage et de la gestion du bureau de Saint-Georges pour une partie de l’année (130 000 $).

Ensuite, des travaux n'ont finalement pas été réalisés sur la Véloroute de la Chaudière et sont reportés en 2023 (20 000$). De plus, des revenus d’intérêts non budgétés auront été comptabilisés (65 000 $).

Mais encore, des subventions non prévues ont permis de payer des salaires de la MRC de La Nouvelle-Beauce, ce qui a rapporté un excédent supplémentaire (20 000 $).

Il faut également ajouter le versement d’une ristourne de la Société V.I.A. (91 161 $). Le tout s'additionne de surplus en transport adapté, liés principalement à l’augmentation du nombre de déplacements (90 000 $).

De ces sommes restantes, 222 419 $ a été consacrées à deux secteurs d'activités, soit la gestion des matières résiduelles et le Service Mandataire SAAQ.

C'est dans le rapport financier 2022 que le préfet Gaétan Vachon et la directrice générale Nancy Labbé ont précisé les budgets et interventions de l'an dernier. Il est d'ailleurs possible de le consulter par ici.