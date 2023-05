Pénurie de main-d'œuvre: une annonce prévue bientôt, dit Legault

Le premier ministre François Legault était en conférence de presse à la polyvalente de Saint-Georges pour l'inauguration du nouveau centre sportif.

Il s'est prononcé sur la pénurie de main-d'oeuvre en région. L'immigration est effectivement longue à troucer pour les entreprises de région.

Sur cette question, le premier ministre a d'abord pointé du doigt le gouvernement fédéral sur le sujet, en indiquant que plusieurs étudiants étrangers sont refusés.

« D'abord, j'ai vu ce matin des articles où on voit que chez les étudiants, le gouvernement fédéral en refuse beaucoup. Deuxièmement, on veut réduire les délais, la paperasse et la bureaucratie », a d'abord introduit le chef caquiste.

En ce qui concerne des solutions à cette problématique, Monsieur Legault a confirmé qu'une annonce serait imminente sur la question de la main-d'œuvre en région.

« Maintenant, on va faire une annonce au cours des prochaines semaines pour l'immigration. On veut qu'elle soit davantage francophone, on veut qu'elle soit davantage dans les régions », a-t-il dit sur le sujet.

Pour la suite, il s'agira d'adaptation pour les entreprises et les difficultés n'ont pas terminé d'exister sur la question des employés en manque.

« Mais il faut comprendre aussi qu'il y a un changement qui est en train de se faire dans la société du côté de la main-d'œuvre. Les entreprises qui ne sont pas capables d'augmenter leur productivité ni d'offrir des salaires plus élevés vont se retrouver dans une situation plus difficile. »

La pénurie est une problématique qui touche au-delà de Chaudière-Appalaches. Elle date d'un moment déjà et sur le sujet, des démarches pour une modernisation de l'économie seront également nécessaires, au-delà d'interventions sur la main-d'œuvre. C'est du moins ce qu'affirme l'élu à la tête du gouvernement.

« Le défi qu'on a, c'est beaucoup avec Investissements Québec, d'aider les entreprises à se robotiser, se moderniser et augmenter leur productivité. Pour être capable d'avoir des salaires plus élevés », a conclu Legault sur l'avenir des entreprises en matière de production.

La question d'Olymel concerne également le ministère de l'Agriculture

Sur le dossier de la fermeture d'Olymel et le secteur agricole du porc, le premier ministre Legault ne se fait pas rassurant sur le sujet. Il parle notamment de décroissance potentielle sur la question.

« On voit qu'au niveau des exportations de porc, il va falloir réajuster, malheureusement, à la baisse, le volume de production », a-t-il dit d'un ton peu enthousiaste.

Par conséquent, la question de l'adaptation en la matière est importante, chose qu'il assure vouloir tenir en soutien à l'agriculture.

« Le ministre André Lamontagne, la financière agricole et le MAPAQ travaillent à accompagner les producteurs. Mais c'est sûr qu'il va falloir ajuster le volume de production », a-t-il conclu.

Des nouvelles sur l'Autocar Saint-Georges/Québec?

Toujours pendant cette mêlée de presse à la polyvalente de Saint-Georges, le député de Beauce-Sud Samuel Poulin a rétorqué sur les affirmations de Pierre Breton, autrefois titulaire du service.

L'administration des Autobus Breton a affirmé en entrevue téléphonique être prête à relancer le service, si le gouvernement offrait le financement nécessaire. La réponse du député sur le sujet montre un certain manque de communication entre les deux acteurs.

« Il va falloir que les Autobus Breton me déposent une demande de façon officielle et on va l'analyser, on attend avec impatience. » Ce sont là des propos qui montrent une certaine incohérence, alors que le propriétaire Pierre Breton disait de son côté attendre les appels d'offres venant du gouvernement.

« On a parlé avec eux ce matin, mais on n'a pas eu une demande officielle de leur part », a conclu Samuel Poulin, laissant la balle dans le camp de l'entreprise.

