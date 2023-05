Québec pourrait hausser les seuils d’immigration à 60 000 d'ici 2027

Exaspéré de se faire traiter de «plantes vertes», de «député d'arrière-ban» et de «chair à quorum», le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, se vide le coeur dans une lettre ouverte publiée aujourd'hui dans le Journal de Québec. « À travers la haine constante sur les réseaux sociaux, les campagnes électorales de plus en plus agressives et le ...