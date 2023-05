Usimax reçoit un appui de 2 millions $ pour augmenter sa production

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, était en déplacement en Beauce, ce jeudi 25 mai au sein de l'entreprise Usimax, afin de confirmer l'appui financier du gouvernement du Québec. Accompagné de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, ils ont pu mettre en avant l'importance de continuer à venir en aide aux entreprises du territoire.

« Les PME sont au coeur de notre développement économique, ce sont les PME qui ont fait du Québec ce qu'il est aujourd'hui, a lancé Pierre Fitzgibbon lors de son discours devant la presse. On s'est donné comme mission, au gouvernement, d'appuyer la productivité et surtout de la rehausser, dans les petites, moyennes et grandes entreprises. »

En effet, le gouvernement du Québec a officialisé un financement comprenant un prêt de 1 million de dollars par Investissement Québec et un prêt du même montant accordé par l'intermédiaire du programme ESSOR. « Cela fait 29 ans, que l'on est en affaire et fait la conception, la fabrication et le développement de nos produits qui sont des engrenages. Grâce à ce projet, nous allons pouvoir acheter un nouveau logiciel qui va nous permettre d'être encore meilleurs, » a ajouté Pierre-Albert Dion, le fondateur de l'entreprise Usimax.

Contrer le manque de main d'oeuvre en augmentant la productivité

La Beauce n'est pas épargnée par le problème de pénurie de main d'oeuvre, et des financements comme celui-ci, permettent aux entreprises de trouver des solutions afin de ne pas perdre en productivité.

« On parle souvent de la rareté de main d'oeuvre par ici en Beauce, mais une des clés, c'est la robotique et la numérisation. C'est de se tourner vers le 4.0, mais les entreprises ne peuvent pas le faire seules. Le partenariat du Gouvernement nous permet de contrer les enjeux de rareté de main d'oeuvre et de pouvoir accepter davantage de contrats. Le fait d'avoir des sièges sociaux, ici, en Beauce, nous permet de brasser des affaires à l'international, » a complété le député, Samuel Poulin.

Pour Pierre-Luc Dion, le fils du fondateur, cette aide va avant tout permettre d'augmenter significativement la productivité de l'entreprise. « Dans le projet d'investissement, il y a une machine qui est très importante. Elle va venir remplacer un équipement qui a environ 40 ans d'opération, et c'est une machine qui va venir travailler les engrenages d'une manière alternative. Cette dernière, qui vient du Japon, va nous permettre de quintupler notre productivité, à elle seule, la machine va être capable de sortir la production de cinq vieilles machines » a-t-il détaillé.

Usimax rejoint la liste des nombreuses entreprises beauceronnes qui travaillent pour sans cesse évoluer et moderniser leurs équipements afin de rester productif avec l'appui de Gouvernement.