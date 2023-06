Prolongement de l'A73: la consultation publique est ouverte

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTQ) a ouvert une consultation publique en ligne portant sur le projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche (A-73) à Saint-Georges.

Pour l'occasion, Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, et Patrick Houle, directeur général de la direction régionale du MTQ, sont allés à la rencontre des citoyens au Georgesville de Saint-Georges. Entre 15 h et 20 h ce jeudi, des experts ayant travaillé sur la conception du projet étaient également disponibles pour échanger, répondre aux questions et recueillir les commentaires de la population sur le projet.

« Il y a des gens qui sont nostalgiques parce qu'ils ont travaillé sur le premier prolongement de l'autoroute et ils voient que ça continue. Il y en a qui disent qu'ils veulent amener l'autoroute 73 jusqu'au Maine, mais sans le Fédéral on ne le fera pas, il faut être très clair. Puis, il y a des gens qui ont des questions sur le tracé ce qui est tout à fait normal, mais je sens un bon appui de la population », a indiqué le député de Beauce-Sud.

Plusieurs experts ont fait une analyse multicritères prenant en compte les propriétés touchées, les terres agricoles, les boisés, les milieux humides, etc. Cela dans l'objectif de trouver le meilleur tracé pour tous et pour l'avenir, a précisé Patrick Houle.

Tous les citoyens, les commerçants et les organismes sont invités à participer en grand nombre à cette consultation publique en ligne jusqu'au 6 juillet. Pour participer, il suffit de visiter le site consultation.quebec.ca, de visionner la présentation du projet et de répondre au questionnaire en ligne.

Rappelons que le projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche consiste à construire un lien routier sur une distance approximative de 7 km, au sud de la route 204 jusqu’à la route 173, au sud de la 208e Rue, à Saint-Georges.

« L'objectif est vraiment de contourner le centre-ville de Saint-Georges », a précisé Samuel Poulin.

Le nouveau tronçon comprendra une seule voie dans chaque sens et sera limité à 90 km/h. La construction de ce lien routier inclura l’aménagement de carrefours giratoires et le réaménagement de celui en place à la route 204. Cette décision a été prise dans l'objectif d'assurer la sécurité des automobilistes.

Le projet prévoit également l’aménagement d’une voie auxiliaire pour véhicules lents, d’un passage souterrain ou d’une traverse à niveau pour les véhicules hors route (VHR), la construction de six structures au-dessus de cours d’eau ainsi que l’installation de clôtures d'exclusion faunique.

« On a toutes les données sur les animaux qui sont sur le territoire. Tout est pris en compte et on va mettre des mesures pour les respecter », a expliqué Patrick Houle.