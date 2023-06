Luc Provençal accueille deux jeunes recrues dans son équipe

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé la nomination de Philippe Simard, 17 ans, et Samuel Boutin, 18 ans, à titre d’employé de soutien à l’équipe permanente du bureau de circonscription pour la saison estivale 2023.

Ces deux jeunes hommes natifs de Beauceville viennent de compléter leur première année d’études collégiales en sciences humaines, Philippe Simard au Cégep de Lévis et Samuel Boutin au Cégep Garneau.

« C’est un immense privilège pour nous de joindre l’équipe de M. Provençal dans Beauce-Nord pour la période estivale 2023. Ce travail constitue une opportunité en or nous permettant de mieux comprendre les rouages de notre système politique et constater l’importance de l’accompagnement qu’un bureau de circonscription offre aux citoyens, organismes et municipalités », ont souligné les deux nouveaux employés de soutien.

Passionnés de politique et d’affaires gouvernementales depuis de nombreuses années, ils sont aussi engagés dans la communauté. Au bureau de comté, ils participeront activement aux activités quotidiennes, soit :

- l’accompagnement auprès des citoyens;

- la représentation lors de différents événements;

- établir des liens avec les différents ministères, organismes, cabinets et autres.

« C’est avec grand plaisir que j’accueille Philippe et Samuel dans mon équipe. Deux jeunes personnes motivées qui ont toutes deux fréquenté l’École Jésus-Marie de Beauceville, où j’ai enseigné et été directeur pendant de nombreuses années. Ils sont dynamiques, enjoués et désireux d’apprendre et de servir les citoyens de Beauce-Nord. Leur efficacité sera sans aucun doute, un atout précieux pour mon équipe », a conclu Luc Provençal.