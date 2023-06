Bilan parlementaire du député fédéral Richard Lehoux

Voir la galerie de photos

Le député de Beauce, Richard Lehoux, vient de dresser son bilan de la session parlementaire qui s’est terminée jeudi dernier à la Chambre des communes à Ottawa.

En entrevue vidéo avec EnBeauce.com, il a rappelé qu'un des dossiers ayant retenu son attention en comité national de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, dont il est membre, est la fermeture du l’usine de transformation Olymel à Vallée-Jonction, annoncée en avril.

M. Lehoux a forcé une réunion d’urgence du comité pour discuter de cet enjeu alors qu'une série de lettres de recommandations ont également été envoyé aux différents ministres concernés. Parallèlement, le député a pu s’entretenir en personne avec le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, pour parler des mesures possibles de relocalisation des travailleurs étrangers dans des entreprises en Beauce.

Toujours au sein de ce comité, M. Lehoux a appuyé conjointement le projet de loi C-280, protégeant les producteurs de fruits et de légumes frais lorsque leurs acheteurs font faillite, a contribué à plusieurs rapports dont ceux sur l’inflation du prix des aliments et sur l’insécurité alimentaire mondiale, ainsi que présenté une motion visant à étudier l’état de préparation du gouvernement en matière de biosécurité et de maladies infectieuses dans les exploitations agricoles.

À noter également qu’en comité du Commerce international, le député a aidé à faire passer en troisième lecture, le projet de loi C-282, qui permet la protection de la gestion de l’offre, Ce dernier est maintenant rendu au Sénat.

En Chambre, depuis janvier, Richard Lehoux rapporte avoir posé 14 questions sur différents sujets dont l’inflation, le coût des aliments, la pénurie de main-d’œuvre et l’agriculture, fait cinq déclarations devant l’ensemble de la Chambre, ainsi que livré trois discours portant notamment sur le projet de loi C-21 sur les armes à feux et sur le budget.

Durant l'entrevue vidéo, le député de Beauce a confié avec développé un bon rapport de communication avec son chef, Pierre Poilièvre, «un homme qui gagne à être connu» et qu'il espère pouvoir faire visiter la région «au moins une journée» au cours des prochains mois.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux.