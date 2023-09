« Je suis content d'avoir entendu les membres du parti débattre en assemblée et de la place qu'ils leur a été donnée. Ça a été un bel exercice démocratique. Même si on ne partage pas tous les mêmes idées, ça a démontré qu'au Parti conservateur, on est capable de s'exprimer. »

C'est du moins le bilan que dresse le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, à l'issue du congrès de son parti, auquel il a pris part la fin de semaine dernière à Québec, sous le thème Le gros bon sens.

En entretien téléphonique avec EnBeauce.com, il avoue qu'il avait bien hâte de se retrouver à ce rassemblement en personne, ce qui ce n'était pas produit pour les instances depuis 2018, alors qu'il n'était pas encore député de la circonscription.

Il évalue que son chef, Pierre Poilievre, a offert « une excellente performance » au cours du week-end, qui a permis de resserrer les rangs des troupes militantes. « Son français s'est grandement amélioré. Il a notamment voulu démontrer le caractère bilingue du Canada et a mis les efforts pour s'adresser équitablement dans les deux langues au cours de la fin de semaine », de faire remarquer le député de Beauce. Par contre, il concède qu'au niveau de l'organisation, des améliorations importantes sont à apporter au chapitre linguistique, puisque plusieurs délégués sont venus signaler à répétition les très nombreuses fautes dans la traduction des résolutions débattues durant le congrès.

Toujours au sujet de M. Poilièvre, Richard Lehoux croit que l'opération qui a été entreprise pour rendre le chef politique «plus charmant» auprès de l'électorat commence à porter ses fruits, même si, au Québec, les conservateurs sont relégués au troisième rang avec 18 % des intentions de vote derrière le Bloc québécois d’Yves-François Blanchet à 36 % et les libéraux de Justin Trudeau à 30 %, selon un sondage Léger publié au début du mois.

Quant aux résolutions adoptées par les militants lors de la journée de samedi, (dont plusieurs apparaissent comme controversées telles que l'encadrement des transitions de genre des mineurs, la limitation des droits des trans, l'appui à l'utilisation continue du pétrole et du gaz, l'interdiction des ateliers sur l'inclusion, la diversité et l'équité, le renversement de la Loi sur les nouvelles en ligne perçue comme une atteinte à la liberté d'expression, entre autres) le député de Beauce n'a pas voulu émettre « d'opinion personnelle », sauf pour saluer le rejet de la motion visant à retirer tout financement gouvernemental à Radio-Canada/CBC.

Toutefois, ces résolutions adoptées par les délégués ne constituent pas des décisions contraignantes pour le parti et son chef, comme l'a indiqué M. Poilièvre, après son discours d'ouverture du congrès. Pour Richard Lehoux, cela ne rend pas caduque l'exercice du rassemblement. « Au contraire, cela permet au chef d'avoir des repères sur les positions dans la future plateforme électorale. Place maintenant à la réflexion. Nous allons en discuter en caucus des députés, les comités électoraux seront à nouveau consultés, nous allons décanter », a conclu le député fédéral.

Notons que les membres de l'exécutif du PC Beauce étaient présents durant le congrès. Ils ont participé aux échanges mais n'ont pas amené à la table de discussions des résolutions spécifiques sur des enjeux donnés.

Enfin, Richard Lehoux espère être en mesure d'accueillir éventuellement son chef pour une visite en bonne et due forme dans la Beauce.