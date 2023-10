Visite du ministre Pierre Fitzgibbon en Beauce

Le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, était de passage à Saint-Jules le 17 octobre dans le cadre d’une activité de financement du Comité d’action local (CAL) CAQ Beauce-Nord.

L’événement, tenu à guichet fermé au bâtiment « O Sommet » du Club Aventuria, a réuni près d’une centaine de participants. Ce fut l’occasion pour le ministre et son hôte, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, d’échanger avec les convives sur de nombreux enjeux et préoccupations des citoyens, entrepreneurs et élus municipaux. Il s'est notamment entretenu d'innovation, de productivité, de main-d’œuvre, d'hydroélectricité et de robotisation, entre autres.

« Ce contact direct sur le terrain est toujours fort apprécié des Beaucerons », a signalé le député Provençal.