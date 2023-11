Décès de l'ancien député Fabien Roy

L'homme politique beauceron, Fabien Roy, est décédé aujourd'hui à Saint-Georges à l'âge de 95 ans.

Il a été député de Beauce-Sud à l’Assemblée nationale du Québec de 1970 à 1979 et aussi député fédéral de Beauce à la Chambre des communes de 1979 à 1980.

Il fut au cœur de la présence du mouvement créditiste sur la scène politique provinciale et fédérale dans les années 1970 et 80.

Après son départ de la vie politique, M. Roy fut largement impliqué auprès de nombreuses œuvres caritatives de la Beauce et a témoigné de son profond attachement à sa communauté d’origine de Saint-Prosper.

Dans un communiqué de presse émis pour offrir ses condoléances à la famille, l'actuel député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé son intention de rendre hommage à Fabien Roy au Salon Bleu de l’Assemblée nationale au cours des prochaines semaines.

« Ma famille connaît Fabien Roy et son épouse, Pauline Lessard, depuis de nombreuses années. Dès mes premiers pas en politique, j’ai pris rendez-vous avec lui pour un long café au Manoir du Quartier afin d’échanger sur le rôle de député et sa vision sur l’avenir du Québec. Toujours passionné, il aimait profondément les affaires publiques, la vie en région et la bataille politique. Il m’a rappelé l’importance des relations humaines et d’y mettre cœur et énergie dans cette fonction qui est digne et importante. Plus jeune, j’avais lu son livre intitulé Député à Québec et à Ottawa, mais toujours Beauceron. Un livre marquant et que je recommande à tous. Il m’a inspiré à toujours rester soi-même», a écrit l'élu.

Les détails de ses funérailles ne sont pour l'instant pas encore connus.