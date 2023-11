Il faut s'attaquer à réduire la dette, dit Richard Lehoux

Voir la galerie de photos

Les dépenses inconsidérées du gouvernement de Justin Trudeau mènent tout droit le Canada dans un gouffre d'endettement dont il deviendra de plus en plus difficile de sortir, comme en a fait foi la présentation de l'énoncé économique de mardi, présenté par la ministre des Finances, Chrystia Freeland, estime le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux.

« Notre service à la dette prend de l'ampleur. L'an prochain, en 2024, on va payer en intérêt au Canada plus que ce que l'on verse en soins de santé dans toutes les provinces [...] On a un sérieux problème! », a déclaré l'élu en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Il croit fermement, comme le chef de son parti, qu'il faut adopter «à un moment donné» un plan de retour à l'équilibre budgétaire, alors que la dette fédérale est passée de 700 G$, avant la pandémie, à quelque 1,3 billion de dollars. Le tout est exacerbé par la hausse des taux d'intérêt, qui a cassé depuis longtemps la tirelire d'Ottawa, croit Richard Lehoux.

Par ailleurs, ce n'est pas demain la veille que la crise du logement se résorbera au pays, malgré les annonces d'argents supplémentaires de la ministre. « Encore, là, ça n'aura pas d'impact demain matin de façon précise [...] Ça ne vient pas alléger la lourdeur administrative de ces programmes [...] Concrètement ça n'apporte rien de nouveau ou de logements nouveaux », de signaler le député.

Il n'est pas convaincu non plus que la convocation fédérale des grands propriétaires de chaînes d'alimentation du pays s'est traduite par une baisse du coût du panier d'épicerie de monsieur et madame-Tout-le-monde.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux.