Québec annonce avoir convenu d'une proposition de règlement sectorielle

Dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des 600 000 salariées et salariés de l'État, le gouvernement du Québec a annoncé ce matin avoir convenu d'une proposition de règlement sectorielle avec la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE), affiliée à la CSQ, et l'Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ).

C'est la ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel et le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, qui ont fait état de l'avancement des discussions.

Comme dans toutes négociations, les détails de cette proposition demeureront confidentiels jusqu'à ce que les membres des deux organisations syndicales se soient prononcés sur son contenu.

Selon Québec, les diverses mesures dans la proposition permettront d'offrir de meilleurs services aux élèves et de favoriser leur réussite scolaire; notamment avec des améliorations à l'organisation du travail, la charge de travail, la composition de la classe, l'autonomie professionnelle et l'échelle salariale.

Rappelons que la FSE-CSQ représente 60% des enseignantes et enseignants du Québec et l'APEQ représente celles et ceux du réseau scolaire anglophone.