Une deuxième fin pour l'aventure politique du Parti 51

Le chef du Parti 51, Hans Mercier, vient d'annoncer sur sa page Facebook personnelle, la dissolution de sa formation politique.

En effet, l'avocat et hommes d'affaires beauceron explique qu'il a pris la décision de mettre un terme aux activités du regroupement parce que « malheureusement, le soutien populaire et financier est insuffisant pour justifier sa continuation.» Les pages Web et Facebook de l'association sont maintenant fermées.

En 2016, c'est lui qui avait réactivé la deuxième incarnation de ce parti, fondé en 1989 et dissous une première fois en 1991. L'organisation prône la sécession du Québec envers le Canada, pour ensuite proposer l'annexion de la province aux États-Unis en tant que 51e État. D'où le nom de la formation.

Hans Mercier s'est présenté comme candidat dans Beauce-Sud aux élections de 2018 et de 2022. À ce dernier scrutin, il a récolté à peine 306 voix, représentant moins de 1% du suffrage exprimé.