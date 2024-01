Justin Trudeau mise toujours sur les immigrants pour résoudre la crise du logement

Justin Trudeau demeure persuadé qu’une partie de la solution à la crise du logement et à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la construction réside dans l’accueil d’un plus grand nombre d’immigrants.

De passage mercredi à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, pour annoncer l’octroi d’un peu plus de 9 millions $ pour la construction de 285 nouveaux logements d’ici trois ans, le premier ministre s’est fait demander comment il s’attendait à réaliser cet objectif dans un contexte de manque de main-d’œuvre dans ce secteur.

M. Trudeau a répondu sans hésitation qu’il fallait «regarder comment on peut accélérer la certification de travailleurs et d'amener des gens qui vont pouvoir se mettre au boulot tout de suite pour bâtir des maisons pour la communauté».

«On sait que l'immigration fait partie de la solution. Il faut qu'on le fasse, qu’on continue de le faire de façon responsable», a-t-il ajouté.

La veille, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Justin Trudeau avait réaffirmé son intention de porter à 500 000 le nombre annuel d’immigrants tout en faisant part de sa volonté de reprendre le contrôle sur l’immigration temporaire, plus spécifiquement les étudiants étrangers et les travailleurs temporaires qui, selon lui, ont davantage d’impact sur la crise du logement. Il avait d’ailleurs invité les institutions d’enseignement supérieur et les entreprises à trouver elles-mêmes des solutions de logement pour ces résidants temporaires.

La Presse Canadienne révélait la semaine dernière qu'une analyse interne de fonctionnaires du ministère fédéral de l'Immigration avait averti il y a deux ans le gouvernement du Canada que les niveaux élevés d'immigration auraient un impact sur l'accès au logement.

Pierre Saint-Arnaud, La Presse Canadienne