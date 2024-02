Protection face aux inondations: 975 000$ octroyés à Sainte-Marie

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, a annoncé, par l'intermédiaire d'un communiqué, un soutien financier de 975 000 $ à la Ville de Sainte-Marie, pour face aux risques d'inondations.

Cette nouvelle somme permettra d'acquérir des connaissances nécessaires à la mise en place de projets de réaménagements résilients.

« Le soutien annoncé aujourd'hui permettra de cibler efficacement les besoins de la Ville de Sainte-Marie et de proposer des solutions concrètes, durables et optimales pour la protection et la sécurité des communautés. Ainsi, ce projet s'ajoute aux actions posées par notre gouvernement pour mieux prévenir les impacts dévastateurs que pourraient avoir des inondations futures sur les milieux de vie des Québécoises et Québécois », a expliqué la ministre Laforest.

En effet, cette aide financière permettra à la Ville d'identifier et de planifier les futures interventions pour protéger son territoire des effets des inondations. Elle s'ajoute à l'accompagnement offert par le Bureau de projet de la rivière Chaudière, mise en place par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan de protection du territoire face aux inondations.

« L'inondation historique du printemps 2019 a lourdement affecté la communauté mariveraine. C'était du jamais-vu. Des centaines de familles et des dizaines de commerçants ont subi les foudres de la rivière Chaudière. Cette aide financière de notre gouvernement à la Ville de Sainte-Marie est un signal clair : nous souhaitons participer au développement futur de la municipalité. Le maire, M. Gaétan Vachon, et son équipe peuvent compter sur moi pour les projets à venir », a lancé le député de Beauce-Nord, Luc Provençal.

« Cette subvention permettra à la Ville de Sainte-Marie d'envisager des solutions novatrices et adaptées aux réalités locales pour faire face aux risques d'inondation. Grâce à cette aide, nous pourrons également planifier les actions visant à réaménager les espaces laissés vacants en accord avec les réglementations ainsi que les besoins spécifiques et évolutifs de la population », a conclu Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie.