Samuel Poulin accueille positivement la décision de la cour d’appel

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, accueille avec positivisme et satisfaction, la décision de la cour d’appel, rendue publique jeudi dernier, qui confirme la légitimité de la loi 21 sur la laïcité de l’État.

Adoptée le 16 juin 2019 et au cœur des priorités du gouvernement du Québec, cette loi définit et consacre formellement la laïcité de l’État québécois, notamment en interdisant le port de signes religieux à certaines personnes en position d’autorité, y compris le personnel enseignant.

Selon lui, il s’agit d’une victoire sans-équivoque, et qui confirme le droit du Québec de légiférer en fonction de ses valeurs et de ses principes. Elle expose aussi qu’un Québec fort peut faire des gains et réussir à l’intérieur du Canada.

« Au cours des dernières années, de nombreux Beaucerons, m’ont témoigné leur appui indéfectible envers notre équipe, qui marque définitivement l’histoire, en adoptant la loi 21 sur la laïcité de l’État. Une loi fondamentale pour le Québec. Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante avec la décision de la cour d’appel qui vient légitimer nos droits comme nation et nous donner raison. Comme la majorité des Beaucerons, je suis en accord avec le principe de la neutralité religieuse de l’État et j’ai milité pour l’adoption de cette loi avec énormément de conviction. Je tiens d’ailleurs à souligner la contribution extraordinaire et le leadership positif, de mon collègue, Simon Jolin-Barrette, qui est le porteur de cette grande pièce législative. Aujourd’hui, il s’agit d’un principe important qui permet de nous unir et de nous rassembler autour des valeurs québécoises », a souligné Samuel Poulin, Député de Beauce-Sud.