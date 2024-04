Assemblée nationale: une minute de silence pour le Beauceron Jacob Flickinger

À l’initiative du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, les députés de l’Assemblée nationale du Québec, ont tenu, mardi, une minute de silence en hommage à Jacob Flickinger, un travailleur humanitaire tué le 1er avril par une frappe israélienne dans la bande de Gaza.

L'hommage posthume s’est fait en présence des parents du natif de Saint-Georges, Sylvie Labrecque et John Flickinger.

Rappelons que cet ex-militaire était à l'emploi de l'organisme non gouvernemental World Central Kitchen. Le 1er avril, après avoir livré 100 tonnes de nourriture dans un entrepôt à Deir el-Balah, au centre de la bande de Gaza, le convoi dans lequel prenait place Flickinger et six autres collègues, a été touché par une frappe aérienne. Tous sont morts. Outre ses parents, l'homme de 33 ans laisse dans le deuil sa conjointe, Sandy Leclerc et son fils de 18 mois, Jasper.

Voici la motion déposée par le député de Beauce-Sud et adoptée par tous les parlementaires:

- Que l’Assemblée nationale, souligne la mémoire du Québécois et Beauceron, Jacob Flickinger, 33 ans, décédé, le 1er avril dernier, à Gaza, alors qu'il agissait comme employé de l'ONG, World Central Kitchen.

- Qu’elle rappelle que ce militaire et vétéran des Forces armées Canadiennes, fils et père de famille, agissait sur le plan humanitaire pour amener des ravitaillements en nourriture auprès du peuple Palestinien.

- Qu’elle déplore que, comme trop de civils et d'innocents, dans le cadre de cette guerre, il aura malheureusement perdu la vie.

- Qu’elle salue son dévouement, sa bravoure et ses actes d'héroïsme, pour lesquels il ne doit jamais être oublié.

- Que l’Assemblée nationale transmette ses sincères condoléances à ses parents, sa conjointe et à son jeune enfant.

- Que l'Assemblée nationale, observe, une minute de silence en mémoire de Jacob Flickinger

Par la suite, les membres de la famille ont été reçus par le député de Beauce-Sud, en présence du premier ministre du Québec, François Legault et de la ministre des Relations internationales, Martine Biron.

«Garder espoir»

Dans une entrevue accordée à La Presse Canadienne, la semaine dernière, la mère du vétéran a rejeté l'explication d'Israël sur ce qui s'est passé ce jour-là.

Un rapport d’enquête indique qu’un colonel des Forces de défense israéliennes a autorisé ces frappes meurtrières en se fiant à des images granuleuses de caméras montées sur des drones. Les autorités militaires auraient alors été amenées à croire, à tort, qu’un des membres du convoi portait une arme. Mais Sylvie Labrecque rejette cette explication: elle croit qu’Israël voulait éliminer les travailleurs humanitaires.

Cependant, elle dit «garder espoir» que la mort de son fils et de ses collègues entraînera un changement positif pour tous les travailleurs humanitaires et la population de la bande de Gaza.

Avec la collaboration de La Presse Canadienne.