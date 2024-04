Un montant de 150 000 $ pour électrifier le transport scolaire dans Beauce-Nord

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, ainsi que du ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, un investissement de 150 000 $ dans sa circonscription pour l’acquisition d’un autobus scolaire électrique.

Ce montant est accordé à Autobus Doyon de Saint-Frédéric.

« Je suis fort enchanté de l’appui de mes collègue Geneviève et Benoit envers un transporteur scolaire de la région désirant contribuer à nos efforts pour la réduction des GES. Il n’est certes pas le premier à le faire, mais inspirera surement d’autres transporteurs locaux à faire de même », a mentionné le député.

Cette somme, qui découle du Programme d’électrification du transport scolaire, s’inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec d’accompagner les transporteurs dans l’électrification de leur parc de véhicules en remplaçant les autobus scolaires en fin de vie par des modèles propulsés à l’électricité. Cette mesure a pour objectif d’atteindre le taux d’électrification de 65 % d’ici 2030 visé dans le Plan pour une économie verte 2030.

« Notre gouvernement est à l’écoute du milieu du transport scolaire et souhaite aider au maximum les entreprises à prendre le virage de l’électrification des transports. Avec cette somme, nous réitérons notre engagement en matière de mobilité durable et exerçons des actions décisives pour les prochaines générations. Ensemble, nous contribuons à la création d’une économie sobre en carbone et à l’amélioration de l’environnement pour nos enfants », a ajouté Geneviève Guilbault.

L’électrification du transport scolaire constitue un secteur clé d’intervention pour réduire les émissions de GES provenant du secteur des transports. Il est estimé que le programme permettrait de réduire les émissions associées au transport scolaire au Québec de plus de 32 000 tonnes de GES annuellement.

Actuellement, ce sont plus de 1 150 autobus scolaires électriques qui circulent sur le réseau routier du Québec. Depuis le 1er avril 2021, 1 459 autobus électriques ont été commandés grâce aux investissements du gouvernement du Québec.