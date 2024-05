Nouvel exécutif au Bloc Québécois de Beauce

Le comité exécutif du Bloc Québécois de Beauce a tenu son assemblée générale annuelle, samedi 11 mai, à Saint-Joseph-de-Beauce.

On a confirmé dans ses fonctions Renaud Fortier, qui assure la présidence, appuyé de Jean-François Major, comme vice-président, Philippe Breton, au poste de trésorier et André Beaupré à titre de secrétaire. Les autres conseillers sont Marie-Christine Boulanger, Gaëtan Mathieu, Paula Poulin, Josette Labbé et Luc St-Pierre.

L'assemblée a accueilli la députée de Beauport-Limoilou, Julie Vignola, qui est venue discuter avec les membres de différents enjeux pour les Québécois. « L’important c’est d’avoir le courage de nos convictions, et surtout de mettre en place, avec les citoyens de tous horizons politiques, un climat respectueux permettant d’aborder les sujets importants et les dossiers prioritaires », a fait savoir l'élue, qui signale que la défense des intérêts de tous les Québécois représente sa motivation et l’incite à poursuivre son engagement politique.

Par ailleurs, les personnes qui assistaient à la rencontre se sont dites «motivées et mobilisées» en vue des prochaines élections fédérales de 2025.