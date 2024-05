Sainte-Marie : Québec accorde près de 8 M$ pour la nouvelle caserne de pompiers

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé, ce lundi 27 mai, une somme de 8 053 500 $ pour la Ville de Sainte-Marie, afin de relocaliser sa caserne de pompiers. L'actuel bâtiment, situé dans une zone inondable, sera reconverti pour les citoyens.

La future caserne sera installée en bordure de la route Saint-Martin, entre le boulevard Lamontagne et la rue Étienne-Raymond. La fin des travaux est estimée à septembre 2025.

« La Ville de Sainte-Marie fait face à des enjeux d’inondations récurrentes. Avec l’annonce d’aujourd’hui, notre gouvernement lui donne les moyens de mettre en place une solution permettant à la caserne de demeurer fonctionnelle pour bien desservir la population. Notre gouvernement a agi dans ce dossier, parce que c’est important d’adapter nos aménagements pour les rendre plus résilients » a lancé Luc Provençal.

La nouvelle caserne sera plus grande que l'actuelle et équipée de plusieurs portes de garage, de bureaux, une aire de vie, une salle de mesures d'urgence, une aide de décontamination, un dortoir, des vestiaires et des services sanitaires.

« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement du Québec pour son soutien financier, essentiel à la réalisation de ce projet. Cette annonce tant espérée marque l’aboutissement d’un long processus initié après l’inondation majeure de 2019 pour relocaliser nos infrastructures hors de la zone inondable, et nous lui en sommes reconnaissants », a expliqué Gaétan Vachon, maire de Sainte-Marie

De son côté, la Ville s’est engagée à effectuer des travaux afin de protéger adéquatement l’ancienne caserne par des mesures qui réduiront sa vulnérabilité face aux inondations. L’édifice pourra éventuellement être reconverti en une infrastructure dont pourront bénéficier les citoyennes et citoyens de Sainte-Marie.

Le député Luc Provençal en a profité pour annoncer une seconde aide, de plus de 800 000 $, pour le renouvellement de 250 m de conduites pluviales, d'eau potable et d'eaux usées sous le boulevard Taschereau Sud.