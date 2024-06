C'est l'heure du bilan pour Richard Lehoux

Le député de Beauce, Richard Lehoux, dresse le bilan de la dernière session parlementaire qui s’est terminée jeudi dernier à la Chambre des communes d’Ottawa.

« Je suis très heureux d’être de retour en Beauce pour lancer ce qui sera, sans doute, un bel été à la suite de cette dernière session parlementaire. Il n’y a pas de plus grand honneur que de travailler au nom des Beaucerons. Et je suis encore plus reconnaissant de pouvoir le faire aux côtés de mes collègues du caucus conservateur, unis autour d’une vision basée sur le gros bon sens », a déclaré Richard Lehoux.

Au comité permanent de l’agriculture et l’agroalimentaire, le député a appuyé conjointement les projets de loi C-280 (Loi sur la protection financière pour les producteurs de fruits et légumes frais) et C-275 (Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux – biosécurité dans les exploitations agricoles). En plus de rencontrer plusieurs acteurs dans le domaine au Québec et dans le reste du pays, il a également rédigé une motion visant à étudier les préparatifs en matière de biosécurité au sein du comité, en plus d’aider au dépôt d’un rapport complet à la Chambre de communes. Finalement, il travaille actuellement sur un projet de loi concernant la protection des consommateurs sur l’étiquetage des produits alimentaires. Celui-ci sera déposé à la Chambre en temps opportun.

En Chambre, depuis la reprise des travaux en janvier, le député a pu poser 27 questions sur divers sujets dont la fiscalité, l’agriculture et les dépenses publiques, en plus de livrer deux discours et quatre déclarations de député, notamment pour souligner le 80e anniversaire du débarquement de Normandie.

Parallèlement, le député fait actuellement partie d’un groupe de travail chargé de préparer la prochaine plateforme du Parti conservateur du Canada en vue des élections, particulièrement concernant les enjeux touchant le Québec. Il a aussi rencontré de nombreuses parties prenantes de la province pour discuter et mieux comprendre certains dossiers préoccupants, notamment la connectivité rurale, la main-d’œuvre, l’agriculture, les services de sécurité et le coût de la vie.

Plus tôt dans l’année, M. Lehoux a annoncé le financement de 129 emplois pour les jeunes dans la région dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, de même qu’un investissement de plus de 471 000$ avec le programme Nouveaux horizons pour les aînés.

Du côté du parti, les conservateurs ont entre autres souligné les dépenses inflationnistes du budget NPD-Libéral et exigé que la coalition propose une voie vers l’équilibre pour faire baisser l’inflation et les taux d’intérêts plus rapidement. Ils ont aussi poussé le gouvernement à prendre des mesures pour combattre le vol de voitures, forcé Justin Trudeau à prendre au sérieux l’ingérence étrangère en mettant en place l’enquête publique en cours, ainsi que proposé des solutions pour résoudre la crise du logement au Pays.

Fidèle à son habitude, M. Lehoux parcourra les routes de la Beauce tout l’été pour aller à la rencontre des citoyens, organismes et élus de la région, en plus de participer aux nombreux événements estivaux et festivals en Beauce organisés durant la saison chaude.