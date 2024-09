Fitzgibbon: un allié pour la Beauce, dit Samuel Poulin

Le ministre démissionnaire Pierre Fitzgibbon était «un allié et un précieux ami» pour la Beauce, a commenté le député Samuel Poulin.

«Nous avons accompli beaucoup ensemble pour appuyer nos entreprises en Beauce vers la robotisation et l'automatisation, a écrit l'élu de Beauce-Sud dans un message courriel à EnBeauce.com. Nous avons aussi travaillé ensemble pour une meilleure compétition sur le prix de l'essence. Il est au cœur de plusieurs réalisations économiques qui vont perdurer avec le temps. Je tiens à le remercier et à saluer sa passion.»

En point de presse ce matin, aux côtés du premier ministre François Legault, le «superministre» de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, a expliqué que sa motivation au travail, avait «récemment décliné». D'où sa décision de ne pas terminer son deuxième mandat de député. Son départ n'est pas issu de chicanes, a assuré le principal intéressé. Ni avec le premier ministre ni avec les autres membres du Conseil exécutif, avec qui il entretenait «d'excellentes relations» a soutenu M. Fitzgibbon.

Lors de son dernier passage à Saint-Georges le 27 juin, le ministre était venu annoncer l'octroi de prêts gouvernementaux de 70 M$ pour la modernisation et l'agrandissement de l'usine de fabrication de semi-remorques de l'entreprise Manac.

«Avec la rentrée, notre équipe reste déterminée à propulser le développement économique de nos régions et à améliorer les services aux Québécois. De mon côté, l'énergie et l'engagement sont toujours là», a tenu à rassurer M. Poulin concernant la poursuite de son mandat.

«Toujours disponible», dit le député Provençal

«Bien qu’il fût sous-entendu depuis quelques semaines que M. Fitzgibbon n’effectuerait pas son mandat en entier, je ne m’attendais pas à une annonce aussi rapide et soudaine, puisqu’il comptait mener à terme l’étude et l’adoption de l’important projet de Loi 69, a déclaré de son côté le député de Beauce-Nord, Luc Provençal. Peu importe la fonction, le poste ou le métier que nous occupons, il est toujours triste de voir un collègue nous quitter. Je salue son travail au sein du gouvernement depuis 2018.»

Tout comme son collègue Samuel Poulin, il a signalé avoir développé sur le plan personnel «une belle amitié avec Pierre, Un être que j’apprécie et respecte énormément», a laissé savoir M. Provençal. (Il était) toujours disponible pour me rencontrer et m’écouter à propos des dossiers et enjeux de Beauce-Nord. Avec lui, on ne tourne pas autour du pot, c’est droit au but», a conclu l'élu beauceron.