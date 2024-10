Une conférence sur les « Grands défis géopolitiques en 2025 »

Une conférence de prestige sera présentée par le politologue Frédéric Mérand à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, le lundi 4 novembre à 19 h 30.

En cette période marquée par des tensions géopolitiques accrues et à la veille des élections présidentielles aux États-Unis, le conférience convie les citoyens à une réflexion approfondie sur les « Grands défis géopolitiques en 2025 ».

Professeur et directeur du Département de science politique à l’Université de Montréal, Frédéric Mérand est une figure incontournable de la recherche en politique internationale. Il explorera quatre thématiques cruciales: les États-Unis, la Russie, Gaza et la Chine. Chaque sujet sera suivi d’une discussion offrant ainsi une occasion d’échange et de réflexion sur ces enjeux mondiaux.

Mérand, originaire de Québec et diplômé de l’Université de Californie, Berkeley, a également travaillé comme conseiller en politiques à Affaires mondiales Canada. Parmi ses récentes publications figure L’Analyse du risque politique, coécrite avec Adib Bencherif (Presses de l’Université de Montréal).

Détails de la conférence

La conférence durera 60 minutes, suivie d’une période de questions de 20 minutes. Elle est au coût de 8 $ pour les étudiants et12 $ pour les autres. Pour acheter des billets, il faut se présenter à la billetterie ou en argent comptant à l’entrée le soir de la conférence.

Pour en savoir plus sur Frédéric Mérand, ses publications et ses contributions à la politique internationale, consultez Frédéric MÉRAND - Département de science politique - Université de Montréal (umontreal.ca).