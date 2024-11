Le ministre des Finances, Eric Girard, présentera un énoncé économique le 21 novembre prochain.

Il a rappelé en mêlée de presse, mercredi, que le but de l’exercice était de «donner l’état des finances publiques et de l’économie», en plus de «répondre aux enjeux prioritaires».

En novembre 2023, le ministre avait annoncé des investissements additionnels notamment pour le logement, les banques alimentaires, les sociétés de transport, la lutte à l’itinérance et aux changements climatiques.

Quatre mois plus tard, il annonçait cependant un déficit record de 11 milliards de dollars (G$) et disait vouloir déposer un plan de retour à l’équilibre budgétaire au moment de la publication du prochain budget, pour 2025-2026.

Afin d’éliminer le déficit structurel, le gouvernement prévoit que la croissance de ses revenus devra être supérieure de 1,1 point de pourcentage à celle de ses dépenses d’ici 2028-2029.

Affirmant mercredi qu’«en général, 2024 se passe mieux que prévu», M. Girard a également promis de faire le point, le 21 novembre, sur la réévaluation des mesures fiscales, un exercice censé dégager des économies de 1G$ sur cinq ans.

Le Québec présentera son énoncé économique dans le contexte où le président élu des États-Unis, Donald Trump, a promis de mettre en place plusieurs mesures protectionnistes qui pourraient nuire à l’économie québécoise.

Le ministre Girard pourrait aussi choisir de s’attaquer aux problèmes qui secouent la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), dont les médias ont fait largement état dans les dernières semaines.