Les appuis à la Coalition avenir Québec continuent de s'étioler

Le ministre des Finances, Eric Girard, présentera un énoncé économique le 21 novembre prochain. Il a rappelé en mêlée de presse, mercredi, que le but de l’exercice était de «donner l’état des finances publiques et de l’économie», en plus de «répondre aux enjeux prioritaires». En novembre 2023, le ministre avait annoncé des investissements ...