Trudeau rencontrera les premiers ministres pour discuter des tarifs de Trump

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mardi qu'il convoquera une réunion avec les premiers ministres pour adopter une réponse «Équipe Canada» à la menace de Donald Trump d'imposer de lourds tarifs sur les importations canadiennes et mexicaines.

S'exprimant à l'approche d'une réunion du cabinet mardi matin, M. Trudeau a déclaré qu'il avait eu une bonne conversation avec le président désigné des États-Unis lundi soir, soulignant les liens efficaces entre les deux pays.

Le premier ministre Trudeau s'est également entretenu avec ses homologues de l'Ontario, Doug Ford, et du Québec, François Legault.

M. Ford, qui préside le Conseil de la fédération, avait écrit à M. Trudeau pour demander une réunion urgente afin de discuter d'une approche unifiée sur tous les enjeux, du commerce et de la sécurité des frontières à l'énergie, à la défense et en passant par les chaînes d'approvisionnement transfrontalières.

M. Trudeau dit qu'il est temps de mettre la partisanerie de côté et d'adopter une approche «Équipe Canada».

Il a affirmé que la réunion avec les premiers ministres aura lieu cette semaine.

«On doit travailler ensemble pour défendre les intérêts des Canadiens, a-t-il soutenu. On a déjà fait ça, on peut faire ça et on va le faire de façon responsable.»

La Presse Canadienne