Crédit d’impôt pour les aînés : « C’est comme donner d’une main et reprendre de l’autre »

Le directeur général de la FADOQ Québec et Chaudière-Appalaches, Michel Beaumont, a vivement réagi aux récentes modifications du crédit d’impôt pour prolongation de carrière.

Lors d’une entrevue accordée à EnBeauce.com, il a exprimé ses inquiétudes quant aux répercussions pour les travailleurs d’expérience âgés de 60 à 64 ans, ainsi que pour l’économie régionale.

« C’est une forme de discrimination », a déclaré M. Beaumont en réaction à la décision du Gouvernement du Québec de repousser l’âge d’admissibilité au crédit d’impôt à 65 ans dès 2025. « On considère que les gens de 60 à 64 ans n’ont pas besoin de crédits d’impôt, mais c’est faux. Ce n’est pas vrai que tous les travailleurs d’expérience de cet âge gagnent des gros salaires. »

Le directeur général a également rapporté les témoignages de membres de la FADOQ qui, face à cette nouvelle, envisagent de partir à la retraite. « Ils se disent que ce n’est plus assez rentable de continuer à travailler. Ce paradoxe est d’autant plus marquant que nous croyons fermement que les travailleurs d’expérience font partie de la solution à la pénurie de main-d’œuvre. »

Une incohérence dans les politiques publiques

M. Beaumont a également souligné une incohérence entre cette décision et d’autres mesures récentes mises en place pour encourager la participation des aînés sur le marché du travail. « Par exemple, les aînés qui commencent à retirer leurs rentes et retournent travailler sont désormais exemptés de cotiser à la Régie des rentes du Québec. Cette mesure favorise le retour à l’emploi, mais le retrait du crédit d’impôt va dans le sens inverse. C’est comme donner un cadeau d’une main et le reprendre de l’autre. »

Il a également rappelé que la FADOQ avait contribué à faire modifier le calcul de la Régie des rentes, permettant aux travailleurs à temps partiel de ne plus être pénalisés sur leur ratio de rentes accumulées. « Ce sont toutes des mesures pour favoriser l’emploi des aînés, et là, on vient tout gâcher avec cette décision. »

Selon le directeur général, cette mesure ne pénalise pas uniquement les individus, mais également l’économie locale et régionale. « Si les aînés ont plus d’argent dans leurs poches, ils consomment davantage : ils vont au restaurant, changent de véhicule, renouvellent leur équipement. Cela crée une situation économique bénéfique pour les entreprises, les employeurs et même le gouvernement, qui récupère ces sommes en taxes. »

Il regrette que cette logique ne semble pas avoir été prise en compte dans les calculs du gouvernement. « On reste dans un cercle vicieux de pénurie de main-d’œuvre et de crise économique. »

Un soutien insuffisant pour les 65 ans et plus

En réponse à l’ajustement annoncé pour les travailleurs de 65 ans et plus, Michel Beaumont est catégorique : « C’est insuffisant. Une augmentation de 250 $ par an, c’est vraiment se moquer d’eux. En réalité, on enlève à certains pour donner un peu à d’autres. »

Il a également évoqué une discrimination similaire dans le programme fédéral de Sécurité de la vieillesse, qui avait augmenté les prestations de 10 % pour les 75 ans et plus, laissant de côté les 65 à 74 ans. « Ce n’est pas l’âge qui détermine les besoins économiques, mais la carrière et les fonds de retraite accumulés. Or ils ont distingué deux classes sociales, mais en les divisant par groupe d'âge. C'est une décision qui était ridicule. »

En tant qu’organisme à but non lucratif, la FADOQ ne peut offrir d’aide financière directe. Toutefois, elle compte intensifier ses efforts de représentation politique. « Nos dirigeants provinciaux participent régulièrement à des commissions parlementaires et présentent des mémoires pour défendre les intérêts des aînés. Nous continuerons en e sens pour les défendre », a assuré M. Beaumont.

Les citoyens intéressés peuvent consulter les ressources et les prises de position de la FADOQ sur leur site officiel : www.fadoq.ca.