Samuel Poulin choisi «Meilleur représentant de circonscription»

Pour une deuxième année consécutive, le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, l’a emporté dans la catégorie Meilleur représentant de sa circonscription, selon un sondage mené auprès des députés de l’Assemblée nationale du Québec.

C'est ce qui ressort du Palmarès des élus 2024, publié samedi par le journal La Presse.

Seulement sept élus se retrouvaient dans ce palmarès dont les députés et ministres, Simon Jolin Barrette et Lionel Carmant ainsi que Marwah Rizqy, Monsef Derraji, Madwa-Nika Cadet et Pascal Paradis.

«Obtenir encore une fois le respect et la confiance des collègues de toutes les formations politiques est une marque qui vient me toucher droit au cœur, a réagi M. Poulin Il s’agit toujours d’un réel honneur de représenter les citoyens de la Beauce avec sérieux, passion et détermination. Que ce soit pour bâtir des dossiers, collaborer activement à la réalisation de grands projets et surtout porter la voix des citoyens que ce soit dans les caucus, les comités et auprès de mes collègues. Une mention que je partage évidemment avec mon équipe qui me supporte dans chacune de mes actions.»