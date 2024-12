La Municipalité de Saint-Jules accueille 36 nouvelles places en garderie au CPE Calou

Une nouvelle installation du Centre de la petite enfance (CPE) Calou a été inaugurée ce mercredi 11 décembre à Saint-Jules. Baptisée Les Petits Aventuriers, cette cinquième installation permettra d’accueillir 36 enfants supplémentaires, dont 10 poupons, dans la MRC de Beauce-Centre.

Le projet, rendu possible grâce à un financement de 951 742,89 $ du gouvernement du Québec et une contribution financière du CPE, marque une étape importante pour les familles de la région. Ces nouvelles places viennent s’ajouter à un total de 249 enfants déjà accueillis par le CPE Calou dans ses différentes installations.

L’inauguration s’inscrit dans le cadre du Grand chantier pour les familles, lancé en octobre 2021 par le gouvernement du Québec. À ce jour, cette initiative a permis la création de près de 25 000 nouvelles places subventionnées à travers la province.

« Cette inauguration est une excellente nouvelle pour les familles qui vivent près de Saint-Jules. Ces dernières pourront bénéficier de services de garde de qualité à un coût abordable. Grâce à cette nouvelle installation du CPE Calou, ce sont 36 enfants qui pourront se développer et s’épanouir dans un environnement sécuritaire, bienveillant et amusant. Je profite de l’occasion pour saluer le travail de toutes celles et de tous ceux qui ont rendu possible la mise sur pied de ce beau projet, et je souhaite de merveilleux moments aux enfants ainsi qu’à l’ensemble du personnel », a décalaré la ministre de la Famille, Suzanne Roy, présente pour l'occasion.

Une ancienne école transformée pour les enfants

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a salué la collaboration entre le CPE et la municipalité de Saint-Jules, qui a permis de réaménager l’ancienne école locale pour y accueillir les enfants :

« C’est le fruit d’une grande collaboration entre le CPE Calou et la municipalité qui permet le retour des enfants sur une base permanente dans l’ancienne école locale. Je salue votre travail et remercie ma collègue Suzanne de son soutien à la réalisation de ce projet, et de sa présence pour l’inauguration officielle. »

« C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous inaugurons l’installation Les Petits Aventuriers dans la municipalité de Saint-Jules. Ce moment marque une étape importante dans l’histoire du CPE Calou, et je tiens à souligner l’engagement et la collaboration de nombreuses personnes grâce à qui ce projet est devenu une réalité. C’est un véritable privilège d’inaugurer le tout en présence de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy. Cela démontre l’importance de ce projet pour les familles de la région », a complété Audrey Cloutier, directrice générale du CPE Calou.

Les familles de Saint-Jules et des environs bénéficieront désormais d’un espace adapté et chaleureux pour le bien-être des enfants et leur épanouissement.