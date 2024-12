Bilan de fin d’année du député Richard Lehoux

Nous reproduisons ici l'intégrale du bilan de l'année parlementaire du député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, qu'il vient de dresser par voie de communiqué de presse.

À la Chambre des communes, il a constamment plaidé pour les enjeux qui touchent directement la Beauce, qu’il s’agisse des enjeux agricoles, de l’économie locale ou des préoccupations des familles et des travailleurs. Son objectif a toujours été d'assurer que les voix des Beaucerons soient entendues et prises en compte au niveau fédéral. D’ailleurs, le chef du Parti conservateur, Pierre Poilièvre, s’est appuyé fortement sur M. Lehoux pour connaître les réalités propres au Québec, lors des consultations sur la future plateforme électorale du parti.

En comité, notons que le député est devenu cette année membre de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie. M. Lehoux a aussi continué d’exercer son rôle comme ministre associé au Cabinet fantôme conservateur responsable de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en présentant de nombreuses motions et en participant à de multiples études au sein du comité. Deux de ses motions ont donné lieu à des études importantes, une sur la préparation du gouvernement en cas d'événement lié à la biosécurité, comme la grippe aviaire ou la peste porcine africaine, l’autre sur les tarifs douaniers de 35% imposés par le gouvernement libéral sur les engrais en provenance de Russie, ce qui a entraîné des répercussions extrêmement négatives chez les agriculteurs québécois.

M. Lehoux a soutenu conjointement le projet de loi C-275 (Loi sur la biosécurité dans les exploitations agricoles) qui interdirait à tout manifestant de pénétrer illégalement dans une exploitation agricole. Ce projet de loi est en troisième lecture au Sénat et est en attente de la dernière étape pour aller de l’avant. Il a aussi appuyé le projet de loi C-280 (Loi sur la protection financière des producteurs de fruits et légumes frais). Cette dernière a été adopté par le Sénat récemment et entrera en vigueur dès qu’elle aura reçu la sanction royale.

Au cours de la présente session, les conservateurs se sont efforcés de mettre en lumière plusieurs dossiers, dont la corruption de la caisse noire verte de Trudeau en forçant les libéraux à remettre des documents à la GRC, les mensonges du ministre Randy Boissonnault sur le fait qu'il travaillait avec son entreprise privée alors qu'il était membre du cabinet et qu'il ait été malhonnête sur son identité autochtone alors qu'il réclamait des contrats gouvernementaux, ainsi que la présentation de trois motions de non-confiance, dénonçant Jagmeet Singh pour avoir fait passer sa pension de 2,3 millions de dollars financée par les contribuables avant les travailleurs canadiens, en le forçant à voter trois fois pour maintenir Justin Trudeau au pouvoir, alors qu'il avait promis aux Canadiens qu'il avait mis fin à sa coalition avec les libéraux.

Aux bureaux de circonscription et de la colline parlementaire, plusieurs rencontres ont eu lieu avec M. Lehoux et des acteurs clés de la région, notamment sur les changements subits en matière d’immigration en septembre dernier. Il a ainsi collaboré avec des parties prenantes provenant de divers secteurs pour identifier les meilleures solutions permettant d’améliorer le quotidien des Canadiens, en particulier ceux de la Beauce. Il a aussi parcouru la région de long en large, allant à la rencontre des citoyens, des entreprises et des groupes communautaires. Ces déplacements lui ont permis d’encore mieux comprendre les préoccupations locales et de renforcer les liens avec ceux qu’il représente.

« Je tiens à remercier sincèrement les citoyens de la Beauce pour la confiance qu'ils m'ont accordée cette année. C'est un véritable privilège de vous représenter à Ottawa. En 2025, je continuerai à travailler avec la même détermination et la même énergie pour défendre vos intérêts et faire avancer nos priorités communes. Ensemble, nous allons poursuivre le travail essentiel pour notre région et notre pays. », a déclaré Richard Lehoux.

Notons également que M. Lehoux est allé personnellement féliciter certains organismes bénéficiant des programmes Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) et Emploi d’été Canada (EÉC). À noter que pour 2024, 24 projets ont été retenus dans le cadre du PNHA totalisant des investissements de 471 000$ dans la circonscription. Du côté d’EÉC, 135 jeunes entre 18 et 30 ans ont pu bénéficier du programme et ont pu acquérir une nouvelle expérience de travail dans la région.

Avec la perspective d’une élection générale en 2025, Richard Lehoux se dit prêt et engagé à poursuivre son mandat. Il assurera sa campagne avec la même énergie et la même détermination qu’il a toujours démontrées, afin de continuer à être le porte-voix de la Beauce à Ottawa.