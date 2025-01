William Sylvain au Forum étudiant à l'Assemblée nationale du Québec

Le Beauceron William Sylvain compte parmi les 145 jeunes qui plongent dans l'univers du parlementarisme à l'occasion de la 31e législature du Forum étudiant, qui se déroule cette semaine à l'Assemblée nationale du Québec.

Le jeune homme de 24 ans et natif de Saint-Bernard, est diplômé en génie agroenvironnemental de l’Université Laval et termine présentement une maitrise en efficacité énergétique et énergie renouvelable à l’ÉTS (École de Technologie Supérieure) de Montréal.

Cet événement de parlement jeunesse réunit des étudiantes et étudiants provenant de cégeps, collèges et centres d'études collégiales de 30 circonscriptions à travers le Québec. Pendant ces quelques jours au parlement, les participantes et participants jouent le rôle de député ou de journaliste. Elles et ils ont la chance d'expérimenter le travail législatif dans des lieux emblématiques, soit en siégeant dans la salle du Conseil législatif et en commission parlementaire.

« Le Forum étudiant est une occasion exceptionnelle pour ces jeunes dynamiques de débattre d'enjeux qui leur tiennent à cœur tout en découvrant les rouages du parlementarisme. Cette expérience immersive contribue à renforcer leur engagement citoyen et à développer leur esprit critique. C'est une fierté de participer activement à former nos leaders de demain », a souligné Sylvie D'Amours, vice-présidente de l'Assemblée nationale, et qui préside cet événement.