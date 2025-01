Cellule économique Beauce-États-Unis: premiers pas vers une stratégie régionale

La première rencontre de la cellule économique Beauce-États-Unis, créée cette semaine, avait lieu ce vendredi 17 janvier, en présence de plusieurs acteurs essentiels.

« Je qualifierais cette première cellule économique de très productive », a souligné Samuel Poulin, député de Beauce-Sud qui participait à la rencontre avec les trois entités économiques de la Beauce, les chambres de commerce, les trois préfets Dany Quirion (MRC Beauce-Sartigan), Jonathan V Bolduc (MRC Beauce-Centre) et Gaétan Vachon (MRC de la Nouvelle-Beauce) ainsi que Luc Provençal, député de Beauce-Nord et Richard Lehoux, député fédéral. L’objectif étant de commencer par déterminer ce qui est à faire avant les changements de tarifs et advenant des tarifs.

Le député a tout de même appuyé que l’ultime but serait d'éviter les tarifs, mais il faut se tenir prêt quoiqu’il arrive. « Ça pourrait être la semaine prochaine comme ça pourrait être dans les prochains mois ou même l'an prochain. Donald Trump est président des États-Unis pendant 4 ans, alors l'incertitude économique, c'est quelque chose qui n’est pas pour changer la semaine prochaine évidemment. »



Les acteurs ont alors échangé sur les secteurs d'activité qui pourraient être touchés que ce soit l'acier, le bois d'œuvre, le domaine de l'alimentation (l'agriculture et l’acériculture). Par la suite, ils souhaitent multiplier les rencontres avec des collègues que ce soit des ministres du gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral ou avec des représentants des délégations du Québec qui se retrouvent du côté des États-Unis, afin de bien expliquer les impacts potentiels que cela pourrait avoir sur le territoire beauceron.

« Et ce, que ce soit matière économique pour les entreprises, mais également s'il y a des enjeux qui sont reliés à l'emploi. On est en train de faire ce travail-là et on pense à, advenant la mise en place de tarifs, ce que la cellule pourrait faire ou pourrait agir pour appuyer les entreprises et les travailleurs », a précisé l’élu.

Désormais le portrait de la région a été dressé et les travaux se mettent en marche. « Même si on ne veut pas de tarifs, je peux dire qu'on garde notre calme, notre structure et que notre région prend les choses au sérieux. (...) Tout le monde est très solidaire, calme, mais structuré. »

La prochaine rencontre est prévue la semaine prochaine. Du travail sera effectué dans la cellule économique dans les prochains jours.